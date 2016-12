BATE-VOLTA "FOLIA VIP"

SAÍDA: ITABAIANA

LOCAL: USINA DO SOM - PRAÇA DE EVENTOS

HORÁRIO DE SAÍDA: 20 HORAS

RETORNO: APÓS O EVENTO

VALOR: R$ 35,00



VENDAS DE PACOTES EM ATÉ 4X EM TODOS OS CARTÕES



INFORMAÇÕES E VENDAS:

79 99806-6326 (WHATSAPP)

79 3431-4707 (USINA DO SOM)



ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES!!!

A estação mais quente do ano ainda não chegou, mas a temperatura promete subir cada vez mais. Prova disso, é o evento “Festeja Aracaju” que reúne nomes consagrados do sertanejo nacional em um só lugar. Imagina Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Mano Walter, Cesar Minotti e Fabiano e Xande e Nanda no mesmo palco cantando antigos e novos sucessos? Pois é, então, anota aí, dia 3 de dezembro, acontece o “Festeja Aracaju”, na Arena Eventos. Os ingressos vão ser vendidos a partir da próxima segunda-feira, dia 24, na Central do Ticket, Riomar Shopping e pelo site Bilheteria Digital.