Que o Aviões do Forró arrasta uma multidão por onde passa, isso todo mundo já sabe. A banda que completou este ano 14 anos de estrada, promete fazer um super show para ninguém colocar defeito. A festa intitulada de "Natal do Aviões" acontecerá no dia 18 de dezembro, no Espaço Planejado Chiara Lubich, em Itabaiana, município distante 56 km de Aracaju. Os vocalistas Solange Almeida e Xand Avião farão um repertório com as músicas do momento e trarão ainda canções que marcaram a história do grupo cearense.

A festa contará com um dos grandes sanfoneiros do momento, Dorgival Dantas, além do axé pop do cearense Avine Vinny. Ele que ficou conhecido em todo o Brasil com o hit “Tô Limpando Você da Minha Vida”. E não para por aí, tem ainda a swingueira da cantora baiana Katê e o sucesso já consolidado em Itabaiana e região da banda Alma Gêmea.

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de Vendas em Itabaiana: Usina do Som (Praça de Eventos) e na Tuchê Fitness (Ao lado da Garagem dos Universitários). Em breve, pontos de venda nas seguintes cidades: Lagarto, Ribeirópolis, Frei Paulo, Moita Bonita, Nossa Senhora da Glória, Aracaju, Carira e Campo do Brito.