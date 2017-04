O Luau Fest 2017, que será realizado na Praça de eventos de Itabaiana, terá uma superestrutura e a apresentação de Bell Marques, Jonas Esticado, Léo Santana, Márcia Fellipe, Xande e Nanda e Alma Gêmea.

Os ingressos estão a venda , em Itabaiana, na Usina do Som e Tuchê Fitness, e em Aracaju na Central do Ticket, no Shopping Riomar.