Saiba como configurar o seu e-mail Itnet no Android 4.4

Clique aqui para ver como configurar em outros programas e dispositivos.

Você pode ler, baixar e enviar e-mails @itnet.com.br via POP3 usando um programa de correio eletrônico instalado em seu computador, tablet ou celular.

Como via de regra geral, utilize a opção conta do tipo POP e use as seguintes configurações:

• Servidor de recebimento de e-mails (POP3): mail.itnet.com.br (escreva em letras minúsculas)Porta de POP3: 995Requer conexão segura (SSL): sim

• Servidor de envio de e-mails: mail.itnet.com.br (escreva em letras minúsculas)Porta de SMTP: 465Requer conexão segura (SSL): simMeu servidor requer autenticação: sim

OBS. 1: caso o seu computador ou celular pergunte "Deseja continuar usando este servidor?". Clique em "Sim".

OBS. 2: caso o seu antivírus ou antispam avise que não identificou o certificado deste site, clique em: "Confirmar exclusão de segurança".

Nesse tutorial ensinaremos como configurar o seu e-mail Itnet no Android 4.4. Siga os passos abaixo:

• Clicar no icone Email, o mesmo também pode ser encontrado dentro do menu

• Preencher e-mail e senha e clicar em CONFIGURAÇÃO MANUAL

• Clicar no item POP3

• Preencha os dados do POP

• Nome do Usuário: Coloque o email completo seu_email@itnet.com.br • Senha: senha da conta de e-mail • Servidor POP3: mail.itnet.com.br • Porta: 995 • Tipo de segurança: SSL/TLS (Aceitar todos os certificados) • Excluir e-mail do servidor: Nunca (Você pode alterar, caso queira remover as mensagens após período selecionado)

• Após isso clique em Próximo

• Preencha os dados do SMTP

• Servidor SMTP: mail.itnet.com.br • Porta: 465 • Tipo de segurança: SSL/TLS (Aceitar todos os certificados) • Marque a opção Requer login • Nome do Usuário: Coloque o email completo seu_email@itnet.com.br • Senha: senha da conta de e-mail

• Após isso clique em Próximo

• Selecione as opções de sua preferência e clique em Próximo

• Edite os dados a serem apresentados e clique em Concluir