PM apreende cerca de 2Kg de maconha e recupera moto roubada no sertão

A Polícia Militar de Sergipe, por meio da Companhia Especializada de Operações em Área de Caatinga (Ceopac), realizou prisões apreensões durante o policiamento ostensivo do sertão sergipano. Na manhã desta terça-feira, 19, os policiais da Companhia de Caatinga flagraram um veículo Gol, de cor preta e placas IAI 2210, de Aracaju, que seguia da cidade de Cedro de São João para Nossa Senhora da Glória, transportando 2,25 quilos de maconha.

Na ocasião, foram presos Sidney Freire Trindade, 29 anos, e José Johnatan Freire dos Santos, 26 anos, ambos naturais de Cedro de São João. A dupla e a droga apreendida foram conduzidas à Delegacia Plantonista para adoção de providências.

Na noite da segunda-feira, 18, os policias da Ceopac recuperaram uma motocicleta CG Fan 125, de cor preta, que havia sido tomada de assalto no ano de 2011, no povoado Estiva, no município de Umbaúba. O veículo estava em poder de dois menores de idade, que circulavam pela cidade de Aquidabã, quando foram flagrados pelos militares. O caso também foi encaminhado à Delegacia Plantonista.