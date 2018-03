Aracaju (SE) sedia Encontro sobre Drogas

Por Iane Gois

Foi iniciada nesta quarta-feira (24), em Aracaju (SE), uma programação para tratar de drogas. Intitulado 2° Encontro Aracajuano sobre Drogas, o evento acontece até a próxima sexta-feira (26) no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe.

A mobilização tem como propósito a discussão de estratégias e ações da rede intersetorial de atendimento aos usuários de drogas em Aracaju e, junto ao 1° Seminário Redes Aracaju e ao 1° Seminário dos Centros Regionais de Referência em Álcool e outras Drogas, reúne representantes das áreas de educação, saúde e assistência social, além da sociedade civil.

A iniciativa conta com esforços da Prefeitura Municipal de Aracaju, Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, contemplando em sua programação temáticas que versam sobre o fortalecimento da Rede Intersetorial de Atendimento às pessoas que fazem uso de drogas, a exemplo de "Por que os humanos usam drogas?" e "A intersetorialidade na construção da linha do cuidado".

Fonte: Ministério da Justiça