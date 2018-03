Falta de oficialização de nomes em ruas é tema de reunião em Campo do Brito

Na manhã desta quinta-feira, 10, os membros da Associação Comercial e Empresarial de Campo do Brito foram recebidos pelo prefeito de Campo do Brito, Alexandro Menezes da Rocha, para tratar de um assunto que tem causado grandes transtornos na vida dos cidadãos britense, a grande quantidade de ruas sem cadastro nos Correios.

O presidente da ACE Campo do Brito, Sandro de Jesus, estava acompanhado de membros da diretoria e questionou o prefeito acerca do assunto. "A nossa intenção é colaborar pra que essas ruas sejam devidamente cadastradas nos Correios, pois segundo relatos constantes, muitos cidadãos estão sem receber importantes correspondências, causando muito transtorno na vida do cidadão." disse Sandro.

O prefeito lembrou-se do projeto que foi implantado em sua gestão na transformação de diversos logradouros em bairros, possibilitando assim, uma melhor organização da cidade, além de possibilitar que áreas que antes eram povoados passassem a ser bairro, trazendo possibilidades até mesmo de financiamento imobiliário dentre outros benefícios.

"Autorizei que nossa equipe fizesse este levantamento, e de maneira democrática, já havia colocado aos nossos vereadores que ficassem à vontade para homenagear os inúmeros cidadãos que poderão ser lembrados em nomes de ruas na cidade." disse prefeito que completou: "Por mais que as pessoas achem que é uma ação simples, não é. Afinal quando todas as ruas estiverem com seus nomes oficializados nos Correios, diversas questões serão resolvidas, a exemplo de mais funcionários nos Correios, correspondências chegando nas residências, além de podermos colocar em prática a identificação de todas as ruas em parceria com o empresariado local."

Ainda na reunião o prefeito ligou para o presidente da Câmara de Vereadores Jose Wellington Bezerra Santos para marca já para esta sexta-feira, 11, uma reunião com os empresários, Correios e administração municipal e prontamente o presidente também se colocou à disposição para resolver a questão.

Segundo levantamento feito, são cerca de 80 ruas sem que seus nomes estejam cadastrados nos Correios. Para se ter uma ideia, até mesmo para serviços como OI Velox poderão ser melhorados na cidade a partir da oficialização destas ruas.Estavam presentes à reunião:

PRESIDENTE: SANDRO DE JESUS - Sandro D'jota2ª VICE-PRESIDENTE: JOSÉ COSTA FRANCISCO DOS SANTOS - KY CENTER1º TESOUREIRO: JOSÉ ADRIANO TAVARES - CBIRDIRETOR SOCIAL: LUIZ HENRIQUE N. DOS SANTOS - GUGU SIGNSANDRÉ FÁBIO OLIVEIRA DE LIMA - ANDRÉ MAT. DE CONSTRUÇÃOADELSON TAVARES DE ALMEIDA - CASA DO PARAFUSO BRITENSELUCIANO OLIVEIRA DE MORAIS - PLANAFAMDR. ALAN PROCURADOR DA PREFEITURA.