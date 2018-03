Vendas aumentam em 10% com campanha do ‘Liquida, Itabaiana’

Clique e saiba algumas das lojas credenciadas

Por Iane Gois

Reconhecida nacionalmente pela potencialidade empreendora da população, a cidade de Itabaiana (SE) mostra mais uma fez que tem em suas raízes a pujança comercial que a torna destaque no cenário econômico do estado.

Prova inconteste da afirmativa é o drible alcançado pelos comerciantes locais através da idealização da ‘Promoção Liquida, em Itabaiana', que desde o último dia 5 tem reavivado o sistema de compra e venda nas 80 lojas que aderiram à iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

De acordo com o presidente do órgão, Jamisson Ferreira, a ideia surgiu como forma de alavancar as atividades comerciais em dias que a crise econômica afeta todas as classes. "Em meio a um cenário comprovadamente complicado economicamente, a força dos comerciantes itabaianenses tornou possível mudar o que poderia trazer sérios prejuízos", comemorou Ferreira, atentando para o sucesso da campanha.

Segundo ele, os descontos, variantes de 20% a 60%, chamaram a atenção do público e tornaram possível a reversão da baixa obtida em dezembro. "Contabilizamos uma redução de 2,5% em dezembro, mas isso foi quebrado com um aumento, agora, de 10%, em média, mesmo o país apresentando queda comercial estimada em 21%".

Atentando para as últimas oportunidades, o representante alertou para o fim da campanha, neste sábado (12), quando os clientes que compraram nas lojas credenciadas e receberam cupom promocional conhecerão, após sorteio da loteria federal, o ganhador da viagem para Costa do Sauípe.

"Estou muito satisfeito com o resultado, e minha satisfação vem da alegria dos comerciantes, que já solicitaram a edição de 2017. Pretendemos fazer deste um ‘evento' anual com uma adesão cada vez maior de empresas e, consequentemente, mais munícipes e turistas sendo beneficiados com a aquisição de produtos de qualidade a preços acessíveis", disse Ferreira.

As lojas permanecerão abertas neste sábado em horário normal, pela manhã e à tarde.