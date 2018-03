Participe do Simpósio Despertar da Consciência (SINADEC)

Corpo e Mente em Equilíbrio. A Felicidade como Caminho. Essa é a temática que será abordada no Simpósio Nacional Despertar da Consciência (SINADEC) que será realizado no Teatro Tobias Barreto no período de 10 a 12 de junho. Aracaju foi a capital escolhida para ser sede da primeira versão, com estimativa de ocorrer anualmente. Estarão presentes palestrantes de destaque nacional, tais como, Monja Coen, Eduardo Shinyashiki, Margarete Áquila, William Sanches, Mônica de Medeiros, Silvano Machado, Paulo Cassiano e personalidades sergipanas como Josevanda Mendonça, Neiva Santos e Carlos Augusto Alcântara Machado.

Segundo Francisco Neto, Presidente do Instituto Casa de Sossego Vó Tereza, entidade responsável pelo evento, toda a renda será revertida para a construção de um espaço de convivência no Bairro Robalo, na zona de expansão de Aracaju, que abrigará idosos e crianças com paralisia cerebral, motivo pelo qual, toda a renda será revertida para essa ação de caráter social. Para facilitar a aquisição do ingresso de acesso, que custa R$ 190 reais, que dará direito aos 3 dias do evento, foram disponibilizados os sites sympla.com.br e sinadec.com.br .

Fábio Dantas, advogado e terapeuta holístico e um dos coordenadores do evento, ressalta que o Simpósio, "objetiva promover diálogos e reflexões sobre temas holísticos, culturais, direitos humanos, saúde mental, emocional e física, possibilitando assim, conhecimento abrangente para o despertar da consciência do ser humano de forma individual e coletiva". Tal pluralidade de enfoques, acrescenta ele, "reflete-se no perfil dos palestrantes, das mais diversas formações e atuação nos mais distintos campos do Saber".

Com informações da organização do evento.