MP de Sergipe abre seleção para estágio

O Ministério Público de Sergipe torna público o Edital nº 001/2016 de Processo Seletivo para estudantes de nível médio, profissional e especial. A seleção visa à formação de cadastro de reserva para estagiários que desenvolverão suas atividades nas unidades administrativas, operacionais e institucionais do MP.

Os interessados poderão se inscrever no dia 07 de julho de 2016, na Sala 01 da Escola Superior do Ministério Público - ESMP, no horário de 08h às 12h. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.mpse.mp.br , clicar no link: estagiários, imprimir o Formulário de Inscrição e preencher todos os campos, ficando responsável pelas informações prestadas.

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá ser estudante da rede pública ou privada de ensino, deverá ter idade entre 16 e 17 anos e ter média mínima de 7,0 por disciplina. Será excluído do processo, o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios definidos no Edital. (disponível em www.mpse.mp.br ).

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O estudante aprovado será remunerado com uma bolsa de complementação educacional, auxílio transporte e terá contratado, em seu favor, um seguro contra acidentes.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, distribuídas em 04 horas diárias e no turno matutino. Os estudantes de educação especial serão lotados nas diversas unidades do órgão, de acordo com suas aptidões.

O resultado do Processo Seletivo será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MP e no site oficial do Órgão Ministerial, até o dia 19 de agosto de 2016.

CLIQUE AQUI e acesse o Edital 001/2016 para mais informações para e imprimir o Formulário de Inscrição.

Da Ascom MPE/SE