Empresários atestam qualidade da Capacitação em Coaching de Comunicação e Desempenho

"Melhore a sua habilidade de se comunicar e tenha menos estresse, lucre mais e alcance os resultados que você deseja". Essa é a proposta do evento: Capacitação em Coaching de Comunicação e Desempenho, que ocorrerá na próxima quinta-feira, 28/07, a partir das 19h, na Câmara de Dirigentes Lojistas. de Itabaiana.

Sobre a capacitação

Focaremos em comunicação e abordaremos temas como percepção, interpretação, "necessidades x habilidades", entrevistas, confiança, rapport, atenção, feedback, tomada de decisão, customização, desafios, inteligência emocional/cognitiva, estratégia, responsabilidade com ética e seleção dentre outros.

Ela ocorrerá no dia 28, às 19h no CDL Itabaiana e terá um formato de "aprendizado de ação", ou seja, o participante terá oportunidade de fazer avaliações do seu estado atual para tomar consciência do que precisa ser feito, e utilizar estas técnicas, ferramentas e conceitos para alcançar os resultados desejados.

Empresários itabaianenses atestam qualidade da Mutare Coaching

