Convenção homologará pré-candidatura de Uita com possível apoio de João de Nega

Por Aparecido Santana, redação Itnet.

A ex-prefeita Evanira Barreto agendou para esta quinta-feira, dia 04, a convenção do PSB (Partido Socialista Brasileiro) que homologará seu nome como pré-candidata a prefeita do município de Ribeirópolis. O evento ocorrerá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

A coligação da ex-prefeita será composta por PMDB, PSB, PMB e PDT e deverá confirmar o nome de Antônio do Sindicato, irmão do ex-prefeito Gentil de Aparecida, como vice.

Um entendimento entre Uita Barreto e João de Nega está sendo firmado. Na tarde de terça-feira, dia 02, ocorreu uma reunião e praticamente ficou definido o retorno da aliança entre os líderes. Uma nova conversa ocorrerá nesta quarta-feira, dia 03, para confirmação do apoio do gestor.

A postulante ao cargo majoritário conta atualmente com os vereadores Rogerio Sobral, Tonho de Paulo e Nage e deverá confirmar o apoio do Presidente da Câmara, Zé Veio. O vereador Flávio Passos também se somará ao projeto de Uita, no entanto, não poderá disputar a eleição já que está filiado ao Rede, que terá candidatura própria.