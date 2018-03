Advogado sofre tentativa de homicídio na porta de escritório

Por Itnet, da redação.

O advogado Antônio Mortari sofreu uma tentativa de homicídio por volta das 21h30 de quarta-feira, dia 03, à frente do seu escritório na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju. O jurista estava em sua caminhonete quando um carro se posicionou ao lado e o passageiro efetuou pelo menos 10 disparos de arma de fogo.

Atingido por dois tiros no braço, o advogado utilizou das redes sociais para enviar uma mensagem de voz pedindo socorro. O apelo foi atendido logo em seguida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou o jurista ao Hospital São Lucas.

Antônio Mortari recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira, dia 04. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Henry Clay, comenta que o advogado está preocupado com a segurança da família.

Câmeras de segurança do local registraram a ocorrência e com o auxílio do equipamento foi possível identificar o veículo Montana utilizado no crime.