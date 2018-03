Três praias sergipanas estão impróprias para banho

Por Iane Gois

A mais recente análise de balneabilidade da água das praias sergipanas, feita pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) apontou que das 28 áreas litorâneas monitoradas três estão impróprias para o banho.

De acordo com o relatório, até a próxima quarta-feira (24), quando um novo laudo será emitido, deverão ser evitadas as prainhas de Neópolis, Propriá e do povoado Saúde em Santana do São Francisco.

O resultado da avaliação da qualidade das águas das praias e "prainhas" (rios) para banho é aferido pela Gerência de Monitoramento Ambiental da Adema (Geama). O estudo para classificação das praias, leva em consideração os Padrões de Qualidade da Água, que são definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), por meio da resolução 274/2000.