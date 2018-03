Alterada data do primeiro jogo entre Itabaiana e São Bento de Sorocaba (SP)

Imagem reproduzida das redes sociais

Por Iane Gois/Com informações de Beto Silveira

Após garantir, nos pênaltis, a vaga nas quartas de finais no jogo contra o Campinense pelo Campeonato Brasileiro da Série D, no último domingo (21), a Associação Olímpica de Itabaiana (SE) enfrentará na próxima segunda-feira (29), às 20h, no Mendonção, o São Bento de Sorocaba na busca pelo acesso à Série C em 2017.

A partida estava marcada para o domingo (28), data em que a cidade serrana faz aniversário, mas por determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o primeiro embate do mata mata foi alterado, estando previsto para o dia 04/09, em Sorocaba (SP), o jogo que eleva um dos dois times à semifinal.

Em entrevista ao radialista Beto Silveira, o presidente do Itabaiana, Amilton Gomes, assegurou que acredita não haver prejuízo em relação à mudança, atentando se tratar de uma deliberação alheia à vontade dos Clubes. Ainda segundo Amilton, há um fator positivo nisso tudo que é justamente não ter choque com a realização do campeonato brasileiro pela Série A no domingo à tarde.

Sobre o apoio da torcida, o presidente disse que acredita que os tricolores da Serra não deixarão de comparecer ao estádio por ser uma segunda-feira, e que a dificuldade maior deverá ser para os que moram em povoados em virtude do transporte.

"Vivemos um momento histórico e acredito não ser coincidência jogarmos exatamente quando a cidade faz aniversário. O calor humano do torcedor e a vibração emitida são combustíveis necessários que garantem aos jogadores a obrigação de defender a camisa tricolor", destacou Gomes.

Última disputa pela Série CAinda que com a mudança de data, os gigantes do Itabaiana poderão consagrar parcialmente o time e presentear os milhares de Itabaianenses com a vitória que retira o Clube do marasmo de 11 anos sem participar da Série C.

A última disputa pela fase foi em 2005, quando das 64 equipes o Tricolor ficou em 27º lugar, tendo participado de 8 jogos. Três vitórias, com oito gols favoráveis, dois empates e três derrotas, com 11 gols sofridos, inviabilizaram a subida para o acesso B.

IngressosOs ingressos antecipados poderão ser adquiridos a partir da quinta-feira (25) na Comercial Santo André, Farmácia Popular e Robson Lanches ao valor de R$ 20. Na compra, antecipadamente, do masculino o torcedor ganhará o feminino.

Sub-19Na manhã de domingo (28), no Mendonção, a partir das 9h, está mantida a decisão do campeonato sergipano sub-19, onde Itabaiana e Estanciano se enfrentarão.