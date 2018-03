Evento Pista1 realiza edição especial de aniversário em Itabaiana

O evento Pista1 especial 01 ano em Itabaiana, lança a edição especial White Party. O Pista1 - White Party é uma noite de música eletrônica, muita diversão e solidariedade com todos vestidos de branco, celebrando a paz e comemorando o aniversário do evento, no dia 08/10, na Associação Atlética de Itabaiana.

A direção do evento informa que os ingressos antecipados estarão disponíveis por um preço especial até o dia 30/09 às 18h, no valor de R$ 10,00 + 01 brinquedo novo, que virá a ser doado às crianças carentes. Ponto de venda e doação dos brinquedos: loja O Boticário Itabaiana. Na compra do ingresso você concorre a um perfume Malbec Sport ou Africaníssima.

Além da promoção acima, aniversariantes entre os dias 07 a 09 de outubro não pagam ingresso. Entretanto, a doação do brinquedo novo é obrigatória, no mesmo ponto de venda acima.

Pista1 - White Party, 08 de Outubro de 2016, na Associação Atlética de Itabaiana:

- 8 Djs (House, Techno, EDM, POP & mais).

- Decoração Temática.

- Pó Colorido pra galera se colorir.

- Welcome Drink para os 50 primeiros que chegarem vestidos de branco.

- Marshmallow c/ vodka

- BlackOUT do FuNK

Com informações da organização do evento.