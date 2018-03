Três suspeitos morrem em confronto com a polícia em Itabaiana

Três suspeitos de assalto na Grande Aracaju foram mortos pelo Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) na tarde deste domingo (09) no Povoado Terra Dura em Itabaiana.

O trio é suspeito de realizar um assalto na noite de sábado, dia 08, na região do Marcos Freire III, município de Nossa Senhora do Socorro/SE. Eles roubaram um veículo Peugeot e ainda ameaçaram e sequestraram as vítimas, que foram soltas na rótula da entrada do município de Laranjeiras. Após o crime, as vítimas registraram um Boletim de Ocorrência.

Neste domingo, policiais do COPE receberam a informações de que os acusados estavam na região de Itabaiana, e após almoçarem em um restaurante na Terra Dura a polícia tentou deter, mas houve troca de tiros e os três foram atingidos. Eles ainda foram socorridos e encaminhados ao Hospital Doutor Pedro Garcia Moreno Filho, mas não resistiram e vieram a óbito.

Por Itnet, com informações de Alex Henrique.