Hillary Clinton e Donald Trump disputam a vaga do 45º presidente do país

Donald Trump em Golden, Colorado, no dia 29 de outubro, e Hillary Clinton em Las Vegas, Nevada, em 2 de novembro (Foto: AP Photo/Evan Vucci/Andrew Harnik)

As eleições para definir o próximo presidente dos Estados Unidos acontecem nesta terça (8). Embora as eleições americanas não sejam diretas, nas primeiras horas de quarta-feira, Hillary Clinton ou Donald Trump já poderá ser considerado o 45º presidente do país. A posse acontece no dia 20 de janeiro.

Os horários de votação variam muito entre os 50 estados americanos, já que seguem seis fusos diferentes. Dez estados serão os primeiros a abrir suas seções, às 6h ou 6h30, que corresponde às 9h ou 9h30 de Brasília.

Como a votação acontece em um dia da semana, os postos eleitorais ficam abertos por um período bem maior do que no Brasil. Em Nova York, por exemplo, abrem às 6h e recebem eleitores até as 21 horas.

Tradição

Em Dixville Notch, um vilarejo de New Hampshire, como manda a tradição, sete pessoas se reuniram para votar à meia-noite (no horário local). A apuração foi rápida: quatro votos para a democrata Hillary Clinton e dois para o republicano Donald Trump. O candidato liberal, Gary Johnson, recebeu um voto e a curiosidade ficou por conta de uma cédula recebeu o nome do republicano Mitt Romney, candidato derrotado nas eleições de 2012.

Resultados

O resultado deve ser conhecido apenas na madrugada de quarta-feira, como nas eleições anteriores. A exceção foi o pleito de 2000, quando foi necessária a recontagem em alguns distritos, o que atrasou o anúncio.

O voto não é obrigatório, mas os eleitores interessados precisam ter se registrado com antecedência. De acordo com o Pew Research Center (PRC), mais de 225 milhões de americanos estão aptos para votar e, neste ano, a participação dos latinos será recorde.

Pesquisas

Uma pesquisa ABC News/Washington Post divulgada na segunda-feira mostrou Hillary liderando por 4 pontos, com 47% das intenções de voto, contra 43% de Trump.

Em uma série de pesquisas divulgadas nesta segunda, Hillary Clinton lidera as intenções de voto. O site Real Clear Politics lista oito pesquisas em que os eleitores não consideraram outros candidatos além dos dois, e Trump aparece na frente em apenas uma, do LA Times/USC Tracking, com vantagem de 5 pontos.

Nas outras sete, Hillary lidera por uma margem que vai de 1 ponto (IBD/TIPP Tracking) a 7 pontos (NBC News/SM). CBS News, Fox News dão a ela 4 pontos de vantagem, Bloomberg e ABC/Washington Post apontam 3 e Monmouth 6.

O site Huffington Post calculou a média entre 375 pesquisas de 43 fontes e atribuiu, também na véspera da votação, 47,5% para a democrata e 42,3% ao republicano.

As pesquisas consideram as intenções de voto dos americanos, mas o candidato eleito não necessariamente será aquele que conseguir o maior número de votos populares em todo o país. Isso porque a eleição não é direta, mas funciona através de um processo complexo, que envolve os estados e é chamado de Colégio Eleitoral.

O candidato que vencer em cada estado será representado no Colégio Eleitoral por uma chapa de delegados – o número de delegados estaduais é proporcional à população regional. Do total de 538 delegados eleitos, o candidato precisa do apoio de 270 para se eleger presidente.

Senado e outros temas

Além de indicar seus candidatos à presidência, os eleitores também decidirão quem irá ocupar 34 das 100 cadeiras do Senado - o que pode inclusive mudar o perfil da casa. Os republicanos, atualmente maioria, podem perder a liderança porque ocupam 24 das vagas em disputa (as outras 10 são atualmente de democratas).

Os americanos também estão chamados a votar na terça-feira em outras 154 consultas em 35 estados sobre assuntos como pena de morte, salário mínimo e impostos. Uma das questões que mais chama atenção é a legalização (ou não) da maconha como uso recreativo nos estados de Califórnia, Arizona, Massachusetts, Nevada e Maine.

Outro ponto polêmico é a abolição da pena de morte, votado em Nebraska e na Califórnia. Este último estado, aliás, é o que tem o maior número de temas em discussão, 17.

Do G1, em SP