Cinco pessoas morrem em colisão na BR-101 em Sergipe

Por Itnet, da redação.

Uma colisão envolvendo uma caminhonete e um táxi-lotação, licenciado na cidade de Propriá, levou a óbito cinco pessoas na tarde desta quinta-feira, dia 17. O acidente aconteceu no KM 75 da BR-101 no povoado Pedra Branca, em Maruim.

A superintendência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) informa que Central de Regulação das Urgências (CRU) foi acionada às 14h58 para atendimento às vítimas da colisão e no local estavam, cinco vítimas em óbito, sendo quatro mulheres e o motorista do táxi-lotação.

Além dos óbitos, um homem de 40 anos sem sinais aparentes de fratura foi socorrido e encaminhado à área verde de trauma do HUSE, através de uma Unidade de Suporte Avançado (USA).