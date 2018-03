Resultado da promoção para o show de Pedro Manso em Itabaiana

Kaic Costa Menezes foi a ganhador da mesa para curtir o show do humorista Pedro Manso, neste sábado, dia 26, no La Veritã, em Itabaiana, a partir das 21h.

Pedro Manso ficou conhecido nacionalmente ao participar do quadro "Se Vira nos 30 do FAUSTÃO" ao imitar o apresentador Fausto Silva. Ele participou de diversos programas de humor como o Show do Tom e atualmente integra o elenco do quadro "Dez ou Mil" do Programa do Ratinho, além de ser jurado do Sabadão com Celso Portiolli.

O ganhador deverá retirar o prêmio até as 17 horas desta sexta-feira, dia 25, na sede do Portal Itnet na Rua General José Calazans, 454 A - Centro, Itabaiana.