José Teles vence eleição de Câmara de Vereadores com chapa única

José Teles vence eleição de Câmara de Vereadores com chapa unica.Sem surpresas, José Teles, vereador com mais mandato da história da Câmara municipal de Itabaiana, merecidamente venceu a eleição para presidente da casa.



Com uma chapa situação e oposição elegeram José Teles presidente da casa, foram 13 votos a favor e um em branco. Em geral, essa eleição é muito disputada, mas esse ano, a força imposta por Valmir na campanha não deixou duvida na casa.



A chapa ficou assim:



Presidente: José Teles

Vice: Vaguinho de Vardo de Olimpo Grande

1 secretário - Marcos Oliveira

2 Secretário - Moises de Aciole.