Escolinha de Futebol Estrela da Serra forma cidadãos e atletas para o futuro

Com o objetivo de oferecer oportunidade da aprendizagem dos fundamentos do futebol e contribuir para o desenvolvimento físico-social de crianças e adolescentes da região, a Escolinha de Futebol Estrelas da Serra foi criada em 28 de novembro de 2011 em Itabaiana.

Após encerras as atividades em 2012, o projeto foi retomado em janeiro de 2016, no Bairro São Cristóvão e adjacências, sendo responsável por manter cerca de 50 atletas que realizam a prática esportiva sem custos financeiros.

O projeto conta com as categorias sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16, com sede provisória na Praça João Marcelo Oliveira, Conjunto Luiz Conceição, o idealizador do projeto social é o ex-goleiro Marcos Antônio. A escolinha conta com o apoio da Prefeitura Municipal.