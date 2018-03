Itabaiana estreia com vitória no Campeonato Sergipano

Por Itnet, da redação.

O Itabaiana começou com pé direito a sua participação no Campeonato Sergipano. Neste domingo, dia 15, o Tricolor bateu o Lagarto por 1 a 0 em jogo disputado no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

Foto: Wendell Rezende/AOItabaiana

O gol do Tricolor foi marcado aos 24 minutos da etapa inicial. Em um cruzamento de chapinha pela direita, Geovane fez o gol que consagrou a vitória do Tremendão da Serra. A partida teve um público de 2002 presentes para uma renda de R$ 37.140 reais.

A primeira rodada do Sergipão foi iniciada no sábado, dia 14, com a vitória do Sergipe pelo placar de 5 a 0 diante do Dorense no Batistão. Neste domingo, o Estanciano e Boca Júnior empataram em 1 a 1. O complemento da rodada acontece com Confiança e Botafogo, às 20:15 desta segunda, dia 16, e na quarta-feira, dia 18, com Frei Paulistano contra o Amadense, às 20h15mim.

O Itabaiana volta a campo no próximo domingo, dia 22, no Estádio Etelvino Mendonça contra a equipe do Frei Paulistano, às 16h. O Tricolor joga novamente em casa, porque a equipe do Lagarto optou por mandar seu primeiro jogo na cidade Serrana.