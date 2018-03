Ages Day é cancelada em Lagarto e organização busca nova data para a festa

A inauguração do campus de Lagarto da Faculdade Ages, que ocorreria na próxima sexta-feira, 17, com a festa Ages Day, foi cancelada pela organização, tendo em vista que as obras no local ainda não foram concluídas. A organização divulgará em breve a nova data do evento.



De acordo com os realizadores, apesar do empenho de toda a equipe, do apoio de diversos órgãos, como Governo de Sergipe, Prefeitura Municipal de Lagarto e Polícia Militar, as obras ainda não foram concluídas, e falta apenas 48 hs para o dia que estava marcado o evento. Por isso a organização decidiu por adiar a inauguração.





A Ages devolverá o valor dos ingressos em todas as modalidades e pede desculpas a todas as pessoas que já o haviam adquirido. As produções das atrações que fariam shows na festa, Bell Marques, Wesley Safadão e Oito7Nove4 foram informadas sobre a mudança da data.