Websérie “Ita Pedra Baiana Bonita” estreia daqui a pouco

Estreia hoje, terça-feira, 04, a websérie “Ita Pedra Baiana Bonita” que será exibida em oito episódios, todas as terças e quintas-feiras. O lançamento acontecerá às 11 hs, com o primeiro episódio, que retratará a feira de Itabaiana.

Ita Pedra Baiana Bonita contará um pouco da história de Itabaiana, através de lendas e acontecimentos a cerca do município. O internauta pode assistir aos episódios através do canal da TV ITnet no youtube, do Portal ITnet e no próprio site da websérie.

A websérie é uma realização do Portal ITnet, ITweb e Zuma filmes, sendo a primeira série produzida para web em Itabaiana. Com uma linguagem envolvente, Ita Pedra Baiana Bonita traz muitas histórias sobre Itabaiana e seu povo.