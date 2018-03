Fim de semana: itabaianense morre após suposta tentativa de assalto em Aracaju

Na noite da última sexta-feira, 30, o jovem Victor Tavares de Jesus, de 20 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo dentro do seu carro, no momento em que deixava a feira onde trabalhava, no bairro Lamarão, em Aracaju.

Victor trabalhava como marchante, e a principal suspeita é que ele tenha sido assassinado durante uma tentativa de assalto, já que segundo populares, os dois homens que o abordaram pediram a renda do dia e em seguida efetuaram disparos. Os tiros atingiram a cabeça do jovem, que veio a óbito no local.

O corpo de Victor foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Ele residia próximo à Praça de Eventos de Itabaiana. A família do jovem está desolada com a situação. O assassinato de Victor será investigado pela Polícia Civil.