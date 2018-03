Prefeitura Municipal de Itabaiana e PRF firmam parceria para recolher animais soltos nas vias de Itabaiana

Na semana passada, o Prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho, juntamente com o Secretário de Agricultura e a Procuradoria do Município, recebeu em seu gabinete agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Itabaiana, para tratar de uma parceria entre a Prefeitura e a PRF, a fim de recolher animais soltos nas vias do município serrano.

Fonte: Ascom PMI

Este assunto vinha gerando bastante debate nos últimos meses, já que é constante o número de animais, inclusive de grande porte, a exemplo de cavalos e bois pelas ruas e praças do município, o que pode até gerar acidentes e pôr a vida de pessoas em risco. A princípio, a PRF doou um caminhão boiadeiro para o recolhimento dos animais.

A Prefeitura forneceu laçadores e um motorista para conduzir o veículo. Os animais recolhidos devem ser abrigados no Colégio Agrícola, na zona rural serrana. O secretário de Agricultura Erotildes de Jesus e a Procuradora Andrea Machado e o Subprocurador Lucas Cardinalli estiveram presentes. Também é necessária a conscientização dos donos de animais, que devem perceber o risco que o abandono dos mesmos pode gerar.