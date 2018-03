IV Bienal: ainda dá tempo de inscrever autores e escolas que queiram participar do evento

Evento literário mais aguardado em todo o estado nos últimos meses, a IV Bienal do Livro já causa expectativa em Sergipe. Nos dias 20, 21 e 22 de outubro Itabaiana receberá cerca de 50 mil visitantes que estarão participando do evento. As inscrições para escolas e autores que desejam participar estão abertas no site www.bienaldolivroitabaiana.com.br.

Um dos organizadores do evento, Honorino Junior, destaca: "a Bienal é o maior evento literário realizado aqui no estado de Sergipe. Hoje não é mais um evento só de Itabaiana, é patrimônio cultural e imaterial de todo o Estado, através de projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa”.

Usando todo o espaço do Shopping Peixoto para apresentações e exposições, a Bienal irá inovar mais uma vez trazendo para Itabaiana escritores de todo o país e escolas de todo o estado de Sergipe.