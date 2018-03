Tribunal Regional Federal abre concurso com 14 vagas para o Nordeste. Salário chega a R$ 10 mil

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª região lançou no início deste mês edital de concurso com 14 vagas para servidores e cadastro de reserva em estados do Nordeste. As inscrições vão até dia 27 de outubro. Salário varia entre R$ 6.376,41 a R$ 10.461,90.

VAGAS:

Do total de vagas, três são para o cargo de analista judiciário da área Judiciária, em Pernambuco, sendo uma dessas vagas garantida a candidato negro, em caso de aprovação. Duas outras vagas estão destinadas para ao cargo de analista judiciário especialidade Informática/Infraestrutura em Pernambuco e Alagoas.

O edital também prevê duas vagas para o cargo de analista judiciário especialidade Medicina (Clínica Geral), sendo uma em Pernambuco e outra no Ceará. Para o cargo de analista judiciário especialidade Contadoria há uma vaga em Pernambuco.

Outras cinco vagas disponíveis são para o cargo de técnico judiciário da área Administrativa em Pernambuco (2); Paraíba (2) e Rio Grande do Norte (1). Há, ainda, uma vaga para técnico judiciário da área administrativa especialidade Segurança e Transporte para a Paraíba.

Para mais informações, acesse o edital.