Getam prende dois indivíduos e recupera duas motocicletas roubadas em Itabaiana

Na última sexta-feira, 20, policiais militares do Getam realizaram a prisão de dois indivíduos e recuperaram duas motos com restrição de roubo em Itabaiana.

Os PMs realizavam rondas ostensivas no bairro Mamede Paes Mendonça quando avistaram uma motocicleta estacionada em frente a uma residência. Ela possuía restrição de roubo/furto. O indivíduo que estava próximo a ela tentou correr quando avistou os policiais; ele estava com a chave do veículo. Era uma moto HONDA CG 150 TITAN, cor BRANCA, placa QKR-8526.

No mesmo local, os PMs identificaram outra moto e durante a consulta verificou-se que o veículo HONDA CG 150 TITAN, cor VERMELHA, placa NVH-2366, também apresentava restrição de roubo/furto e a chave estava em posse de outro indivíduo, que estava com o jovem citado anteriormente. Os dois e as motos foram encaminhadas à Delegacia Regional de Itabaiana.