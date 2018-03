Adolescente menor de idade é morto a tiros em frente à sua residência na periferia de Itabaiana

No início da noite do último domingo, 29, um adolescente de apenas 17 anos de idade, de iniciais A.G.S.A. foi assassinado a tiros no momento em que estava sentado na calçada de sua residência, localizada no bairro Miguel Teles, periferia do município serrano.

De acordo com informações recebidas pela Polícia Militar, o menor foi morto por um indivíduo que estava em uma motocicleta. Após alvejar a vítima, ele fugiu tomando destino ignorado. Uma equipe do 3º Batalhão (3º BPM) esteve no local, isolou a cena do crime e acionou o Instituto Médico Legal (IML). O corpo da vítima deu entrada no Instituto às 23:10 hs.

O assassinato do adolescente será investigado pela Polícia Civil do município serrano. Com ele, sobe para 69 o número de mortes violentas em 2017, sendo a oitava do mês de outubro.