Tragédia: menino de cinco anos morre após cair de uma rede em Nossa Senhora do Socorro

Um menino de cinco anos de idade, de iniciais L.M.C.V. morreu na última quinta-feira, 30, após cair de uma rede de dormir. A tragédia foi registrada no Conjunto João Alves, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. O corpo da criança deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 01:28 hs desta sexta-feira, 1º de dezembro.

No laudo do IML a morte do menino consta como Morte por queda de uma rede de dormir. Até o horário de saída do balanço do Instituto de hoje de manhã o corpo ainda não havia sido liberado para sepultamento.