Secretaria do Meio Ambiente realiza plantio de árvores nativas na Escola Murilo Braga, em Itabaiana

Dando continuidade às comemorações alusivas ao aniversário de 68 anos do Colégio Estadual Murilo Braga (CEMB), em Itabaiana, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) realizou o plantio de 20 mudas de árvores nativas da região Agreste nos espaços ociosos da instituição de ensino. Também foram doadas outras 100 mudas aos alunos e professores.

Ascom/ Semarh

Além de compor a programação referente ao aniversário do Murilo, o maior colégio da região Agreste, a ação faz parte do projeto “Arborizar-SE”, coordenado pela Superintendência de Biodiversidade e Floresta (SBF) da Semarh, e que visa o plantio de espécies, preferencialmente nativas, em áreas urbanas, contribuindo com o paisagismo e resgate do microclima local.

De acordo com o coordenador de paisagismo e arborização da SBF, Marcos Domingos, o plantio objetiva desenvolver, em diversos segmentos da sociedade, a fomentação das políticas públicas ambientais de reflorestamento. “É mais uma política de educação ambiental. Estamos colocando na cabeça desses jovens a necessidade do plantio não apenas nas escolas, mas nas matas ciliares. Estamos também doando mudas a esses alunos para que eles entreguem aos pais que têm propriedade e façam o plantio em suas terras, principalmente próximos aos olhos d´água", orientou.

Foram plantadas espécies nativas, como pau ferro, aroeira, craibeira, jenipapeiro, entre outros.

Com informações da Agência Sergipe de Notícias.