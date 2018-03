Retrospectiva 2017: relembre os principais fatos que marcaram o mês de janeiro

Política de Itabaiana:

Valmir de Francisquinho toma posse para o seu segundo mandato



Valmir dos Santos Costa, o Valmir de francisquinho está em seu segundo mandato, no primeiro dia de janeiro foi a sua segunda posse como prefeito de Itabaiana . Para o novo cargo, Valmir tem Carminha Mendonça como vice prefeita, e Zé Teles como vereador aliado e presidente da casa legislativa.

Relembre: http://itnet.com.br/noticia/31908/valmir-de-francisquinho-toma-posse-para-o-seu-segundo-mandato



José Teles vence eleição de Câmara de Vereadores com chapa única



José Teles vence eleição de Câmara de Vereadores com chapa única. Sem surpresas, José Teles, vereador com mais mandato da história da Câmara municipal de Itabaiana, merecidamente venceu a eleição para presidente da casa.

Com uma chapa situação e oposição elegeram José Teles presidente da casa, foram 13 votos a favor e um em branco. Em geral, essa eleição é muito disputada, mas esse ano, a força imposta por Valmir na campanha não deixou duvida na casa.

Relembre: http://itnet.com.br/noticia/31907/jose-teles-vence-eleicao-de-camara-de-vereadores-com-chapa-unica



VIOLÊNCIA:

Primeiro homicídio do ano: jovem é assassinado a tiros de pistola em residência de Itabaiana



Crime foi o primeiro registrado na cidade no ano de 2017.

O jovem Mayko Henrique Silva da Paz, de 20 anos, foi assassinado a tiros por volta das 19h30mim de sábado, dia 07, em uma residência na Rua na Aloísio Almeida Silva, no centro de Itabaiana.

Mayko estava na companhia de amigos, quando foi vítima de disparos de pistola calibre 380mm. Moradores da região não informaram sobre as circunstâncias do crime, e os demais presentes na residência não foram localizados no momento da chegada do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam).



Relembre: http://itnet.com.br/noticia/31968/jovem-e-assassinado-a-tiros-de-pistola-em-residencia-de-itabaiana



Homem reage a assalto, é baleado e morre no Hospital de Itabaiana



Um homem identificado como Enilson Santos, de 55 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo por volta das 23h de segunda-feira (09), após reagir a um assalto no Povoado Junco em Areia Branca.

Após ser baleada, a vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital Doutor Pedro Garcia Moreno Filho, em Itabaiana, por volta das 3h, mas evoluiu a óbito na unidade de saúde.

Relembre: http://itnet.com.br/noticia/31975/homem-reage-a-assalto-e-baleado-e-morre-no-hospital-de-itabaiana



Mulheres são assassinadas em rodovia estadual de Ribeirópolis

Duas mulheres foram assassinadas a tiros por volta das 6 horas da manhã do dia 22, na Rodovia Pedro Paes Mendonça, no acesso do povoado Serra do Machado em Ribeirópolis.

As vítimas Dayane Souza Costa e Mayara, foram mortas no momento em que trafegavam em uma motocicleta, provavelmente no retorno de uma festa que ocorreu no Povoado Serra do Machado.



Relembre: http://itnet.com.br/noticia/32071/mulheres-sao-assassinadas-em-rodovia-estadual-de-ribeiropolis



SORTE:

Apostador de Campo do Brito ganha mais de R$ 300 mil na Lotofácil



Uma aposta de Campo do Brito, município sergipano, levou mais de R$ 300 mil no concurso 1468 da Lotofácil, sorteado na segunda feira (30) em São Paulo. Quatro apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil.



Cada um ganhou R$ 382.413,26. Além de Campo do Brito, os bilhetes premiados são de Jaboticabal-SP, Presidente Prudente-SP e São Paulo-SP.

Relembre: http://itnet.com.br/noticia/32113/apostador-de-campo-do-brito-ganha-mais-de-r-300-mil-na-lotofacil

SECA:

Cohidro suspende abastecimento de água em perímetro irrigado de Itabaiana



Por não haver mais nível suficiente para captar água em sua barragem no Perímetro Irrigado Jacarecica I, ficou impossibilitada de dar continuidade ao serviço de fornecimento de água para irrigação aos lotes agrícolas, situados no município de Itabaiana, atendidos pela unidade.

Neste mesmo período, um repórter fotográfico fez imagens da seca e estiagem em Itabaiana. Relembre a matéria: http://itnet.com.br/noticia/31981/urgente-cohidro-suspende-abastecimento-de-agua-em-perimetro-irrigado-de-itabaiana

Fotos: http://itnet.com.br/noticia/31988/reporter-fotografico-registra-situacao-de-calamidade-da-barragem-do-jacarecica-i