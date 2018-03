É hoje! Itabaiana enfrenta o Náutico no Mendonção pela primeira partida da fase preliminar da Copa do Nordeste

Nesta segunda-feira, 08, tem jogo no Etelvino Mendonça, a partir das 20 horas. O Itabaiana recebe o Náutico-PE, em partida válida pelo jogo de ida da fase preliminar da Copa do Nordeste. Esse é o primeiro jogo do Itabaiana em competições oficiais no ano de 2018. O jogo de volta será no próximo sábado,13, na Arena Pernambuco.

Quem avançar nesta fase preliminar irá compor o grupo C, juntamente com Bahia, Botafogo-PB e Altos-PI. Os ingressos para o jogo decisivo estão à venda na Loja Tremendão da Serra e em Robson Lanches ao valor de R$ 20,00 (meia-arquibancada) e R$ 40,00 (meia-cadeira).

A presença maciça da Torcida Tricolor é indispensável para que o Tremendão possa chegar à fase de grupos da Copa do Nordeste. Vamos lotar o Mendonção!