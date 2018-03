Curso online destinado a Concurso ALESE para ensino médio: salário acima de R$ 3 mil

Este será o primeiro concurso da Alese da sua história e vai ofertar 96 vagas para cargos de níveis médio e superior. O presidente da Assembleia, Luciano Bispo, disse que as vagas vão cobrir a lacuna deixada pelos servidores que já se aposentaram. A prova já tem data marcada e será dia 22 de abril.

De acordo com o professor André Kazukas, do Canal dos Concurseiros, os conteúdos da Lei 8.666 (Lei das Licitações e Contratos Administrativos) que vão cair no concurso da UFS, também será contemplado no da ALESE. "Quem já está se preparando para o concurso da UFS e também vai fazer o da Alese, tem mais chances de ser aprovado", diz Kazukas.

Preparação do Concurseiro

Todo concurseiro ou concurseira dedica seu tempo, seu esforço e até mesmo investe em cursos preparatórios para ter sucesso nas provas, não é mesmo? Porém, seguir alguns passos nessa jornada pode ser fundamental. Estudar sozinho é uma excelente maneira de manter o foco e analisar aquilo que você sabe mais ou menos. E com essa mensuração, consulte professores e outros profissionais que possam te orientar sobre os assuntos. Jamais fique com dúvidas ou permita-se saber “mais ou menos” algum tema.

