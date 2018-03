Confira os nomes dos ganhadores dos ingressos para o Cinelaser na promoção do Portal Itnet

O Portal Itnet em parceria com o Cinelaser lançou uma promoção para sortear 15 ingressos para o Cinelaser, localizado no Shopping Peixoto, em Itabaiana. 15 pessoas foram sorteadas e cada uma ganhará um ingresso, para assistir a qualquer um dos filmes que está em cartaz no cinema nesta terça-feira, 06 (somente hoje).

Os 15 internautas que ganharam os ingressos foram: Carlos Gutierre Santos Santana, Damiana de Souza Elias, Kaic Costa Meneses, Iury Santana Bispo, Paulo Henrique de Santana Costa, Daniela Santos de Jesus Costa, Lesley Santos Teixeira, Anderson Amarante dos Santos, Italo José Mendonça dos Santos, Karine Almeida Santos, José Romário Lima, Max Kennedy Mendonça de Souza, Maria de Jesus Almeida, Jonh Michael dos Santos e Jaldemira Nascimento Gois.

Lembrando que os filmes que estão em cartaz são: Paddington 2, Todo dinheiro do mundo, Sobrenatural – a última chave, O touro Ferdinando, Jumanji – bem vindo à selva e Maze Runner – a cura mortal. Os ganhadores devem consultar os horários das sessões.

Os 15 internautas devem retirar os seus respectivos ingressos até as 17 hs, na sede da Itnet Telecom, localizada na Av. Ivo de Carvalho, portando um documento de identificação. Vale ressaltar que os ingressos são válidos somente para hoje.