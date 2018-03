Confira a programação no estado para este domingo de Carnaval

Hoje, domingo de Carnaval, a festa continua em todo o estado. Na Praia do Abaís, um dos lugares mais procurados pelos foliões acontecerá show da banda Unha Pintada. Confira a programação completa no estado:

Aracaju ( Rasgadinho):



-18h – Cortejo Burudanga (Espaço)

-18h – Orquestra Cajuína

-20h – Medeiros Orquestra

-22h – Orquestra Geração do Frevo

-00h – Karina Buhr

-02h – Quinteto Violado

Palco do Forró



-18h – Robson do Rojão

-20h – Lourinho do Acordeon

-22h – Sérgio Lucas

-00h – Lucas Campelo e Trio Farrapapá

Palco Eletrônico

-DJ Raiz (BA)

-DJ Maga Bo (BR/UEA)

-DJ Rafa Dias (BA)

PALCO SAMBA, CHORO E MPB

-18h – Renovação do Choro

-20h – Fábio Lima (MPB)

-22h – Cajurioca (Samba)

-00h – Isaac Borges (MPB)



TRIO ELÉTRICO

-Trio 01 - Melanina Carioca

-Trio 02 - Balança Eu

-Trio 03 - Samba de Moça Só

Neópolis:



- Os 3

- Farra de Barão

- Cid Natureza



Pirambu:



- Art Mania ( Orla )

- Cid Natureza ( Arrastão)

- Inspiração do Guetho

- Xicabanda

- Mareta É Massa



Praia do Abaís ( Estância):



Bandinhas de Frevo - Local: Pelas ruas do Abaís - Horário: A partir das 11h;

*Bloco Amigos de Graça - Local: Pelas ruas do Abaís - Horário: A partir das 15hs. (realização iniciativa privada).

Orla do Abaís:

20h - Maysa Reis;

22h - Unha Pintada.

Praia do Saco ( Estância):



Bandinhas de Frevo - Local: Pelas ruas do Saco - Horário: A partir das 11h.



FARNAVAL - Estância:



Shows com:

11h – Willy Salles

13h – Os Disponíveis



Simão dias:



- Nildo é Show

- Art Mania

CUMBE:

– COLIBRI

– LEKS HITS

– JAN CARRETA

– BANANA NATIVA

Canindé do São Francisco:



-Das 11h as 14h – Feijoada da Boa (clube Altemar Dutra)

-Das 13h as 16h – Jorgão Lima e Banda (Orla Beira Rio)

-Das 16h às 18h – Bloco As Vassourinhas (Banda de frevo)

-Das 19h as 22h – Bloco Sublime (Axé Retrô) (concentração as 18h em frente ao forródromo)

-Das 23h as 02h – Bloco Araras (Banda Kit de Barão) (concentração as 22h em frente ao forródromo).





Nossa Senhora do Socorro:

-Bloco de Moita – 13h às 18h - Avenida 9, Conj. Marcos Freire I

-Bloco das Virgens - 13h às 18h – Rua A 44, Marcos Freire III

-Bloco Aratu – 13h às 18h – Praça Getúlio Vargas, Sede de Socorro

-Bloco Rosa Mística – 14h às 19h – Bloco Rosa Mística - Rua 169 nº 90, Conj. Marcos Freire III.



Praia da Caueira ( Itaporanga):

-André Marreta (Bloco da Prevenção);

-Kelly Maria;

-Banana Nativa;

-Ultrasamba;

-Alanzinho Playboy.

São Cristovão:





BICA DOS PINTOS

-13h - GRUPO CIDADE HISTÓRICA.

-15h – BANDA CHINA BAHIA.

CENTRO HISTÓRICO

-13h – BLOCO MORDE FRONHA.

-15h30 - BLOCO DOS ESTUDANTES.

-16h - BLOCO MOLEKADA.

-16h30 - BLOCO UNIÃO E PASTORAL DO IDOSO.

-17h - BLOCO NEGROS DO ILÊ AXÉ.

-18h - BLOCO PIRILAMPUS.

EDUARDO GOMES

-09h- BLOCO RAYMUNDAS (concentração na Rua 11).

-10h - BLOCO DA VALQUIRIA (concentração na Praça Comercial).

-11h - BLOCO BORRÉIA (concentração do Bar do Borréia).

-11h - BLOCO ALEGRIA (concentração em frente à Igreja do Tijuquinha).

-11h - BLOCO PINGA-PINGA (concentração na Praça da entrada do Eduardo Gomes).

-12h - BLOCO KENGAS E MARIAS (concentração no Renatão).

-15h – BLOCO FREVORANDO (concentração na Praça Loreto).