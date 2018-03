Segunda: confira a programação para o penúltimo dia de Carnaval em Sergipe

Já é segunda-feira e a folia de carnaval continua agitando o estado de Sergipe, com festa em diversas partes. Na Praia do Abaís, em Estância, haverá show do cantor Devinho Novaes. Confira a programação para alguns municípios do estado:

Aracaju ( Rasgadinho):



-18h – Banda Sassaricando

-20h – Banda Aruana

-22h – Mariene de Castro

-00h – Cidade Negra

-02h – Monobloco



Palco eletrônico



-DJ Kaska (SE)

-DJ Incidental (PE)

-DJ Chico Corrêia (PB)

PALCO SAMBA, CHORO E MPB



-18h – Thiago Ruas (MPB)

-20h – Junior do Cavaco (Choro)

-22h – Karla Izabella (MPB)

-00h – Som de Preto (Samba)



Palco Forró



-18h – Forró Ralacoxa

-20h – Sena

-22h – Sergival

-00h – Thais Nogueira



Trios elétricos



-Trio 01 - Nonô Germano

-Trio 02 – Estação da Luz

-Trio 03 – Arimateia e Orquestra



Neópolis:



- Jan a Carreta

- Alanzinho Paly Boy

- Igor Ativado

- Maysa Reis

Pirambu:



- Jam e a Carreta

- Seeway ( Arrastão )

- Banda Água de Cheiro

- Hollywood

- OS 3



Praia do Abaís ( Estância ):



-Desfile do Bloco Carnavalesco: Abaisanas” - Local: Principais Ruas da Praia do Abaís - Horário: A partir das 14hs (realização iniciativa privada).

Orla:

-20h:00h – Jorge Maravilha;

-22:00h - Deivinho Novaes;

-00:00h – Gardênia Mel.



Praia do saco ( Estância):



-Bandinhas de Frevo - Local: Pelas ruas do Saco - Horário: A partir das 11h.



Simão Dias:



- Bloco Okatia

- Rojão Diferente

- Quinto Round

- Seeway



Cumbe:



– CHINA BAHIA

– BLACK BIT

– SEGURAE

– XICA A BANDA - puxando o Bloco das Encubadas

– AMOR SELVAGEM

Praia da Caueira ( Itaporanga):



-Maysa Reis (arrastão);

-Jeito de Ser;

-Xicabanda;

-Cid Natureza;

-New Embarkky.

Canindé do São Francisco:



-Das 13h as 16h – Júlio Razeck (Orla Beira Rio)

-Das 15h as 17h – (Capim Grosso) Bloco “Os Barrageiros”

-Das 19h as 22h – Bloco As Virgens do Sertão (Banda Axé Vinil) (concentração as 18h em frente ao forródromo)

-Das 24h as 02h – Ramom Baianinho (Bloco Popular - arrastão) (concentração as 23h em frente ao forródromo).



Nossa Senhora do Socorro:

-Bloco Aratu – 16h às 21h – Praça do Povoado Porto Grande – sede de Socorro



São Cristovão:

BICA DOS PINTOS.

-13h - GRUPO CIDADE HISTÓRICA.

-15h - ADALVENON E ANDREZA.

CENTRO HISTÓRICO.

-16h – BLOCO FILHOS DE DEUS.

-16h30 – BLOCO ZÉ DA FOLIA.

-17h – BLOCO NEGROS DO ILÊ AXÉ.

-17h30 – BLOCO LASKETAS.