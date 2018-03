Confira a programação no estado para a terça-feira de carnaval

Hoje, terça-feira, 13, é o último dia de carnaval, mas durante todo o dia a folia continua no estado. No município de Cumbe haverá show com o cantor do momento Devinho Novaes. Confira a programação para a capital e alguns municípios sergipanos:

Aracaju ( Rasgadinho):



-16h às 17h30 – Matinê com Karla Izabella

-20h – Orquestra Big Banda Show

-22h – Paralamas do Sucesso

-00h – Baby do Brasil

-02h – Orquestra Tempo de Frevo



Palco Forró



-18h – Forró Pé Quente

-20h – Pavio do Forró

-22h – Casaca de Couro

-00h – Antônio Carlos Du Aracaju



Palco Eletrônico



-DJ SANKOFA (GHANA/SSA)

-DJ MC Viana (SE)

-DJ Rafa Aragão (SE



PALCO SAMBA, CHORO E MPB

-18h – Fernando Crateus (MPB)

-20h – Bruna Ribeiro (MPB)

-22h – Mateus Silva (Samba)

-00h – Moysés Marques (MPB)



Trios elétricos



-Trio 01 – Maysa Reis

-Trio 02 - Los Guaranis

-Trio 03 – Mania de Ser



Neópolis:



-Oz Garotos



Pirambu:

-Valneijos

- Cid Natureza ( Arrastão )

- Estação da Luz

- Ultrasamba

- Jeito de Ser



Praia do Abaís:



-Bandinhas de Frevo - Local: Pelas ruas do Abaís - Horário: A partir das 11h.



Praia do Saco (Estância):



-Bandinhas de Frevo - Local: Pelas ruas - Horário: A partir das 11h.



Simão Dias:



Bloco Okatia

- Hallywood

- Banda Valneijós

- Unha Pintada

Cumbe:



– ART&MANIA

– DEVINHO NOVAES

– ARI BAHIA



Praia da Caueira (Itaporanga):



-Os Boleiros;

-Dan Chicleteiro;

-Farra de Barão;

-Vini Guerreiro.



Canindé do São Francisco:

-Das 16h as 18h – Bloco Lavagem da Ladeira (Banda PraKurtir) (concentração as -15h em frente ao forródromo)

-Das 19h as 22h – Bloco Vem com Tudo (Joka Júnior) (concentração as 18h em frente ao forródromo).

São Cristovão:



POVOADO COLÔNIA MIRANDA

-03h – SACO DA MADRUGADA;

-12h – BLOCO JUNTO E MISTURADO.

POVOADO RITA CACETE

-15h – CARNACATÓLICO DO RITA CACETE (concentração no Rio Comprido).

BICA DOS PINTOS

-13h - GRUPO CIDADE HISTÓRICA;

-14h - BLOCO VOU LHE PEGAR;

-15h- ADALVENON E ANDREZA.

BAIRRO APICUM MEREM

-14h30 – BLOCO AS PIRANHAS;

CENTRO HISTÓRICO

-15h30 - BLOCO DA PREVENÇÃO;

-16h - BLOCO MOLEKADA;

-16h30 - BLOCO UNIÃO;

-17h - BLOCO NEGROS DO ILÊ AXÉ;

-17h30 - BLOCO A PORTA;

-18h – BLOCO PIRILAMPUS;

-19h - CORTEJO COM BANDAS DE FREVO.

EDUARDO GOMES

-10h – BLOCO FLA PAIXÃO (concentração na Praça da entrada do Eduardo Gomes);

-10h – BLOCO TÔ NEM AÍ (concentração na Praça da entrada do Eduardo Gomes);

-11h – BLOCO PINGA-PINGA (concentração na Praça da entrada do Eduardo Gomes);

-12h - BLOCO DA VALQUÍRIA (concentração na Praça da entrada do Conj. Eduardo Gomes).