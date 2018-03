Confira receitas de alguns drinks para saborear neste carnaval

O carnaval chegou! É tempo de festa, diversão, folia e também de beber um pouco mais. Nós separamos algumas receitas de drinks para você preparar antes de cair na folia. Lembrando que se deve beber com moderação e menores de 18 anos não podem fazer uso de bebidas alcoólicas. Se for dirigir, não beba, cuidado ao volante. Confira as receitas e aproveite:

Nevada:

Ingredientes

-1 lata de leite condensado

-1/2copo (americano) de cachaça

-3 limões

-200g de gelo

-100ml de leite



Passo 2: Modo de preparo



-Com os limões faça um suco,coloque no liquidificador e bata com os demais ingredientes por cerca de 2 min.Caso queira com mais espuma bata mais tempo.Se achar necessário adicionar mais cachaça é por conta própria.

Caipirinha:



Passo 1: Ingredientes

-1 + 1/2 unidades de limão

-2 colheres de sopa de açúcar

-75 ml de cachaça



Passo 2: Modo de preparo



-Adicione o açúcar sobre a fruta e em seguida macere os dois ingredientes. Complete o copo com gelo e adicione a cachaça. Para finalizar, bata a bebida na coqueteleira ou com a ajuda de outro copo.





Saquerinha de morango:



Passo 1: Ingredientes

-6 a 8 unidades de morango

-1 colher de sopa de açúcar

-75 ml de saquê



Passo 2: Modo de preparo



-Adicione o açúcar sobre os morangos. Em seguida macere os ingredientes com a ajuda de um amassador. Complete o copo com gelo e adicione o saquê. Para finalizar, bata a bebida na coqueteleira ou com a ajuda de outro copo.



Mojito:



Passo 1: Ingredientes

-16 folhas de hortelã, mais alguns raminhos para decorar

-1 limão em gomos

-4 colheres (chá) de açúcar

gelo triturado

-5 doses de rum branco

água gaseificada



Passo 2: Modo de preparo



-A receita rende dois copos altos. Macere as folhas de hortelã, o limão e o açúcar no fundo dos dois copos e encha-os de gelo triturado. Acrescente o rum, mexa e complete os copos com água gaseificada. Decore com raminhos de hortelã e sirva.



Negroni:



Passo 1:Ingredientes

-Cubos de gelo

-2 doses de gim

-2 doses de Campari

-2 doses de vermute tinto

água gaseificada

gomos de laranja para decorar

Passo 2: Modo de preparo



-A receita rende dois copos médios. Coloque alguns cubos de gelo numa coqueteleira e acrescente o gim, o Campari e o vermute. Mexa um pouco e coe sobre os copos, que deverão estar cheios de gelo. Complete com água gaseificada. Decore cada copo com alguns gomos de laranja e sirva.



Margarita:



Passo 1: Ingredientes

-1/4 de xícara de sal não muito fino

-1 lasca de 1 limão

-2 colheres (sopa) de suco de limão

-2 colheres (chá) bem cheias de açúcar fino

-1 colher (sopa) de Cointreau ou outro licor seco de laranja

-1/4 de xícara de Tequila (35ml)

-Aproximadamente 2 xícaras de cubos de gelo picado



Passo 2: Modo de preparo



-Espalhe o sal sobre um prato. Esfregue a lasca de limão na borda do copo até a metade, aproximadamente. Mergulhe a borda do copo no sal e reserve. No agitador de coquetel, agite bem o suco de limão com o açúcar até dissolver parcialmente o açúcar (cerca de 5 segundos). Adicione o Cointreau, a tequila e 1 xícara de pedaços de gelo. Agite vigorosamente durante 25 segundos, depois despeje o preparado no copo que estava reservado. Preencha o copo com restante de gelo que sobrou.



Daiquiri:



Passo 1: Ingredientes

-2 doses de Rum Branco

-1 dose de Suco de Limão (na verdade são ¾ de dose, mas pode ser 1 dose)

-1 colher de AÇÚCAR

-Opcional: um lance de licor de laranja



Passo 2: Modo de preparo:

-Bate tudo no Shaker e filtra ele pra taça de coquetel

-Pode largar um lance de Licor de Laranja pra dar um toque especial!



Tequila Sunrise



Passo 1:Ingredientes

-1 dose de Tequila

-3 doses de suco de laranja

-1/2 dose de Granadine ou Xarope de Groselha

-Gelo



Passo 2: Modo de fazer



-Em uma coqueteleira misture a tequila, o suco de laranja e o gelo.Coloque em um copo ou taça alta e complete com a Granadine. Decore com uma rodela de laranja.



Pina Colada:



Passo 1: Ingredientes

-1 dose de leite condensado

-3 doses de suco de abacaxi

-1 dose de leite de côco

-1 1/2 dose de rum ou vodka

-1 rodela de abacaxi

-Gelo



Passo 2: Modo de FazerEm uma coqueteleira ou no liquidificador bata todos os ingredientes.Coloque em um copo alto e decore com uma fatia de abacaxi.