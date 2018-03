Assista aos melhores momentos do desfile da Rosas de Ouro, que retratou a vida dos caminhoneiros e homenageou Itabaiana

Aconteceu na madrugada deste sábado, 10, o desfile da Rosas de Ouro, escola de samba do grupo especial de São Paulo, que teve como samba-enredo: “pelas estradas da vida - sonhos e aventuras do herói brasileiro.” Itabaiana foi homenageada em uma das alas.

Foto: G1

A ala “Itabaiana, a capital nacional do caminhão” fez uma homenagem ao nosso município. O desfile da Rosas de Ouro seguiu sem nenhum problema na passarela do Anhembi. Um dos pontos mais criativos do desfile foi a bateria, que veio fantasiada de Polícia Rodoviária. Assista aos melhores momentos do desfile transmitido pela Rede Globo através deste link: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/carnaval/2018/playlist/videos-rosas-de-ouro.ghtml