Delegada Ana Paula Moreira, bastante conhecida em Sergipe morre durante procedimento cirúrgico

Morreu na noite de ontem, 09, sexta-feira, após um procedimento cirúrgico, a delegada Ana Paula Moreira. Ela passou por uma cirurgia para tratar uma isquemia cardíaca.

Ana Paula passou pela Delegacia da Mulher do município de Lagarto, delegacias de Malhador, Ribeirópolis, e atualmente estava lotada no Delegacia Plantonista Norte, em Aracaju. A delegada é natural de São Paulo, mas se considerava cearense de coração.

Ela começou a trabalhar em Sergipe no ano de 2006. Ana Paula deixa uma filha de 23 anos. Seu corpo deverá ser sepultado em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará.