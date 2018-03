Confira a previsão do tempo para este domingo de carnaval em Sergipe

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) o domingo de carnaval será de sol em Sergipe. Durante parte do dia o tempo ficará um pouco nublado, com o sol escondido um pouco entre as nuvens, mas não choverá. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 32 graus. Então, o tempo será propício para quem deseja curtir uma praia ou uma piscina.

Lembrando que é essencial o uso de protetor solar e outros objetos de proteção contra o sol, a exemplo de óculos, chapéus e bonés. Além disso, beba com moderação e se beber não dirija, não esquecendo também de beber bastante água para hidratar o corpo. No mais, caia na folia e aproveite o carnaval!