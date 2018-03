Jovem é assassinado a tiros em Ribeirópolis

O município de Ribeirópolis, no Agreste sergipano registrou mais um homicídio por arma de fogo. O jovem Luan Marques Santana Góis, 23, foi assassinado a tiros no momento em que retornava para sua residência, no povoado Serra do Machado.

O crime aconteceu no início da tarde do sábado de carnaval, dia 10. De acordo com populares, Alan foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram disparos de arma de fogo na direção dele. O jovem veio a óbito no local. O crime será investigado pela Polícia Civil do município.