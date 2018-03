Desfile da Paraíso do Tuiuti tem presidente vampiro de destaque

Por Fernanda Rouvenat, G1 Rio.

Com o enredo "Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”, a Paraíso do Tuiuti, do carnavalesco Jack Vasconcelos trouxe críticas a reforma trabalhista em seu desfile na madrugada desta segunda (12). No último carro, um componente viveu um "presidente vampiro" do neoliberalismo.

Professor Leo Morais viveu o presidente vampiro da Tuiuti (Foto: Fernanda Rouvenat/G1)



O vampiro foi representado pelo professor de história Léo Morais no último carro da escola o navio 'neo tumbeiro'. Léo trabalha como assistente do carnavalesco Jack Vasconcelos, que o convidou para representar o personagem no desfile. Léo não admite abertamente que o vampiro é o Michel Temer, mas afirma que é a favor dos protestos contra o presidente.

Outra crítica do carnavalesco foi colocar na avenida uma ala com fantasias de 'manifestantes fantoches', ironizando manifestantes que pediram impeachment.