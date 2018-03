Polícia Militar apreende arma de fogo durante abordagem a veículo em Aracaju

Por PM/SE.

Na madrugada desta segunda-feira, 12, por volta das 03h30min, policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) apreenderam uma arma de fogo durante abordagem a um veículo que transitava no Bairro Suissa, região central de Aracaju.

O veículo que era conduzido por João Elias de Resende, 37 anos, foi parado nas imediações da Rua Ribeirópolis, e após uma revista realizada pelos policiais do Getam, foi encontrado embaixo do banco um revólver de calibre 32, municiado com três cápsulas intactas e uma deflagrada.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista Sul.