Sergipão 2018: Itabaiana enfrenta o Amadense nesta quarta-feira, 14, em Tobias Barreto

Depois de passar duas partidas sem vencer e sem marcar gols, a equipe do Itabaiana tenta se reencontrar com a vitória nesta quarta-feira,14, e o desafio será fora de casa, na cidade de Tobias Barreto, contra o Amadense. O jogo acontecerá no estádio Brejeirão, a partir das 15h35.

O Itabaiana segue invicto na competição e ocupa a vice-liderança do campeonato com 11 pontos. O principal desafio do Tricolor na temporada é a contusão de dez atletas que estão em fase de recuperação.

Já o Amadense, segue sem vencer na competição e ainda não pontuou. Praticamente rebaixada, a equipe de Tobias Barreto tentar surpreender o Itabaiana e busca o improvável, que é escapar da zona de rebaixamento.

O programa Itnet Esporte Clube da TV Itnet trará tudo do que de melhor aconteceu na partida. O programa vai ao ar na sexta-feira,16, a partir das 18h30.