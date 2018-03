Terça-feira de carnaval: adolescente de 17 anos é morto em frente a cemitério após enterro de amigo, em Itabaiana

Na terça-feira de carnaval, 13, Itabaiana registrou mais um assassinato, e mais uma vez a vítima foi um adolescente menor de idade. Um adolescente de iniciais E.S.S., com apenas 17 anos foi assassinado a tiros em frente ao Cemitério Campo Santo, localizado no bairro Campo Grande após ter participado do enterro de um amigo, também adolescente assassinado no dia anterior.

Segundo populares, indivíduos em um veículo de quatro rodas estavam em frente ao cemitério na espera do adolescente. Quando ele saiu, os indivíduos efetuaram disparos em direção ao menor, em meio ao aglomerado de pessoas que ali estava.

Foto: redes sociais

O menor foi atingido e veio a óbito no local. O caso será investigado pela Polícia Civil de Itabaiana. Este foi o 19º homicídio registrado no município serrano ao longo deste ano, bem como o sexto do mês de fevereiro. Além também de um latrocínio (roubo seguido de morte) registrado no último dia 06, totalizando assim 20 mortes violentas.