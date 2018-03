Jovem morador de Itabaiana morre afogado em açude no município de Carira

O jovem Gabriel Gomes Cruz, de 30 anos morreu afogado na manhã da terça-feira de carnaval, 13, no açude do povoado Lagoa Verde, no município de Carira, no sertão sergipano. Gabriel residia em Itabaiana e estava no açude com parentes e amigos.

Algumas pessoas viram quando Gabriel entrou na água e não voltou mais, e tentaram ajuda-lo, mas não obtiveram êxito. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo da água por volta das 14 hs. Segundo populares, o açude é bastante grande e profundo.

O corpo de Gabriel foi recolhido e deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 17:10 hs e depois foi liberado para sepultamento. A fatalidade chocou a todos os que estavam presentes no momento, bem como a familiares e amigos.